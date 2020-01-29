ПАСЕ решит судьбу российской делегации

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации, голосование по этому вопросу состоится 29 января.

Вопрос подняли литовские депутаты, предложение поддержали не менее 30 парламентариев из пяти национальных делегаций. Согласно правилам ПАСЕ, мониторинговая комиссия подготовит соответствующий доклад, после чего состоится голосование.

Глава российской делегации Петр Толстой уточнил, что если права России вновь будут ограничены, то она покинет ПАСЕ. «Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать», — подчеркнул он.

Минувшим летом ПАСЕ восстановила в полном объеме полномочия российской делегации. Дискриминационные меры против российских парламентариев ввели после присоединения Крыма к России.