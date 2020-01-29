Лидер Израиля расскажет Путину про «сделку века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетит в Москву 30 января, чтобы лично рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по урегулированию конфликта между израильтянами и палестинцами, сообщает пресс-служба Кремля.

«30 января в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Американский план ближневосточного урегулирования, получивший название «сделки века», предусматривает образование палестинского государства. Если палестинцы согласятся на условия США, то территория Палестины увеличится, а новое государство получит 50 миллиардов долларов.

Предполагается, что план должен положить конец палестино-израильскому конфликту. Американский лидер Дональд Трамп и Нетаньяху обсудили план по мирному урегулированию во время совместной встречи в Белом доме 28 января, Израиль уже одобрил сделку.