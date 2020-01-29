Вышла игра Warcraft III: Reforged

Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.

Проект от компании Blizzard объединил две части оригинальной Warcraft III — Reign of Chaos и The Frozen Throne. Разработчики оставили сюжет нетронутым, однако полностью переработали движок, графику, модели героев, а также скорректировали баланс.

«Новая версия эпической саги включает более четырех часов обновленного внутриигрового видео и современную озвучку», — говорится на сайте разработчиков. Стоимость стандартного издания игры для российских геймеров составляет 1299 рублей.

Reforged весит 27 Гб, рекомендуемые системные требования включают процессор: Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 7 1700X, видеокарту NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 280X, а также оперативную память объемом 8 Гб.