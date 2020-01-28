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Microsoft выпустит «самое последнее» обновление Windows 7

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft выпустит бесплатное обновление для Windows 7, несмотря на окончание поддержки операционной системы.

Патч исправит ошибку с исчезновением обоев рабочего стола после установки «последнего» обновления системы, которое вышло накануне окончания официального срока поддержки. Проблемы возникали у части пользователей после установки патча KB4534310.

Первоначально Microsoft собиралась выпустить исправление только для корпоративных клиентов, которые заплатили за расширенную программу поддержки, однако потом решило поделиться обновлением с владельцами всех Windows 7, пишет The Verge.

Поддержка Windows 7 завершилась 15 января 2020 года. С этой даты обновления доступны только за платную подписку. При этом операционная система продолжит получать обновления встроенного антивируса.

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corrector

будешь откладывать 6% дохода 30 лет, а они за 30 лет еще 10 пенсионных реформ устроят, 15 замораживаний,...

Darkin Sral

Отмазка высосанная из "пальца")

corrector

Глядя на фото понимаешь что наврала, не было у нее секса

sib_man9

скоро даже президента РАН заменит квантовый компьютер , сплошная экономия получится

corrector

и интересно что можно будет купить на 16,5 тыс рублей в России через 30 лет ?