Россиянам понизят прожиточный минимум

Средний по России размер прожиточного минимума на душу населения за четвертый квартал 2019 года предлагается установить в размере 10 609 рублей. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.

Для трудоспособного населения предлагается цифра 11 510 рублей, для пенсионеров — 8 788 рублей, а для детей — 10 383 рублей. При этом предлагаемая величина прожиточного минимума ниже той, что была установлена в прошлом отчетном периоде.

Решение понизить прожиточный минимум объясняется тем, что в четвертом квартале 2019 года подешевела большая часть продуктов, на основании цены которых подсчитывается эта стоимость. Утверждается, что в России значительно подешевели картофель, капуста, морковь, свекла, лук.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал содержание потребительской корзины россиян. По мнению главы государства, в действующем минимально необходимом наборе продуктов недостаточно овощей, фруктов, рыбы и мяса.

Сейчас потребительская корзина на одного взрослого человека в год включает 126,5 килограммов хлебобулочных изделий, 290 килограммов молока и молочных продуктов, 100 килограммов картофеля, 114 килограммов овощей, 60 килограммов фруктов, 58,6 килограммов мяса, 18,5 килограммов рыбы, а также 23,8 килограммов сахара и кондитерских изделий.