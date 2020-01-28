Зафиксированы первые случаи удаленного заражения коронавирусом

Зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV людей, которые не посещали Китай.

В частности, вирус выявили у японского водителя автобуса, который никогда не бывал в КНР. При этом в начале января мужчина перевозил две группы китайских туристов из Уханя, откуда началось распространение инфекции, передает агентство Kyodo.



Водителя 25 января госпитализировали с пневмонией, сейчас медики проверяют граждан, которые контактировали с мужчиной. В Японии официально насчитывается шесть зараженных коронавирусом, однако пятеро из них ранее бывали в Китае.

Также первый случай удаленного заражения зафиксирован в Германии. Там 33-летний мужчина заболел коронавирусом, не выезжая за пределы родного города Штарнберг. Медики предполагают, что он заразился от коллеги из Китая, которая приезжала в Германию.

Ранее российские туроператоры приостановили прием новых туристических групп из Китая в связи с обострением ситуации с коронавирусом, въезд в Россию для китайцев закрыт с 29 января. Одновременно ограничения на отправку туристических групп за границу ввели власти Китая.