США испытали искусственный интеллект в воздушном бою

Нейросеть впервые испытали в качестве боевого пилота, необычный воздушный бой провели специалисты американского агентства перспективных оборонных разработок (DARPA). Запись испытаний опубликована на канале агентства в YouTube.
Участие в тестировании приняли представители семи компаний — Aurora Flight Sciences, EpiSCI, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, physicsAI, SoarTech, а также сотрудники Исследовательского института технологий штата Джорджия.
Все они создали тестовые нейросети, которые вели на виртуальных
моделях истребителя F-15C Eagle бои с системой искусственного интеллекта RED,
разработанной в DARPA, а также боролись между собой. Итоги
испытаний признали успешными, подробности не сообщаются.
Участники мероприятия получат тендер на разработку системы искусственного интеллекта для боевых дронов, которые будут прикрывать пилотируемые человеком истребители. Будущая нейросеть по своим навыкам должна соответствовать уровню профессионального летчика.