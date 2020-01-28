США испытали искусственный интеллект в воздушном бою

Нейросеть впервые испытали в качестве боевого пилота, необычный воздушный бой провели специалисты американского агентства перспективных оборонных разработок (DARPA). Запись испытаний опубликована на канале агентства в YouTube.

Участие в тестировании приняли представители семи компаний — Aurora Flight Sciences, EpiSCI, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, physicsAI, SoarTech, а также сотрудники Исследовательского института технологий штата Джорджия.

Все они создали тестовые нейросети, которые вели на виртуальных моделях истребителя F-15C Eagle бои с системой искусственного интеллекта RED, разработанной в DARPA, а также боролись между собой. Итоги испытаний признали успешными, подробности не сообщаются.



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Участники мероприятия получат тендер на разработку системы искусственного интеллекта для боевых дронов, которые будут прикрывать пилотируемые человеком истребители. Будущая нейросеть по своим навыкам должна соответствовать уровню профессионального летчика.