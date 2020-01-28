Авиалайнер совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет Embraer-170 авиакомпании S7, вылетевший в Екатеринбург из Новосибирска, прервал полет и совершил аварийную посадку в аэропорте «Толмачево» из-за сигнала о неисправности, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«При выполнении полета сработал сигнал о технической неисправности, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка благополучно произведена», — говорится в сообщении.

На борту находилось 77 пассажиров и два члена экипажа, никто не пострадал. Транспортная прокуратура проводит по факту инцидента проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

По предварительным данным, после взлета сработала индикация невыпуска закрылков. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета.

После выработки топлива Embraer 170 благополучно приземлился. Сейчас самолет осматривают авиатехники, пассажирам предоставят резервный борт.