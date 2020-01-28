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Ученые рассказали о волнах миграции неандертальцев в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: original photographers: UNiesert and Frank Vincentz (montage: Abuk SABUK) / CC BY-SA 3.0

Ученые после цикла исследований рассказали о нескольких волнах миграции неандертальцев на юг Сибири, проходивших разными маршрутами. Свидетельства они нашли в пещерах Алтайского края.

«Результаты наших раскопок в Денисовой и Чагырской пещере показывают, что неандертальцы проникли в Южную Сибирь как минимум два раза. Прародиной последних неандертальских мигрантов выступала Восточная Европа и Северный Кавказ, удаленные на три-четыре тысячи километров к западу от Алтая», – говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Стоянку неандертальцев в Чагырской пещере Алтайского края обнаружили в 2008 году. Древние люди жили здесь 59-49 тысяч лет назад. За время исследований российские и зарубежные ученые обнаружили около 90 тысяч артефактов и 74 фрагмента костей неандертальцев.

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Ученые исследовали более трех тысяч каменных орудий из Чагырской пещеры и обнаружили, что эти инструменты очень похожи на орудия труда микокской культуры эпохи среднего палеолита, распространенной в Восточной и Центральной Европе. Похожие орудия, уточняет «РИА Новости», ранее нашли в Сибирячихинской пещере, расположенной восточнее. Тогда возраст орудий определили в 37,8-24,2 тысячи лет.

В то же время в находящейся неподалеку знаменитой Денисовской пещере артефактов микокской культуры не обнаружено. Кроме того, ДНК неандертальца из Чагырской пещеры также указывает на более тесную связь с восточноевропейскими неандертальцами, чем с денисовским человеком, проживавшим на Алтае 110 тысяч лет назад.

Это позволило ученым сделать вывод о том, что древний человек заселял Южную Сибирь как минимум двумя волнами миграции. В Чагырскую пещеру люди пришли во вторую волну около 60 тысяч лет назад из Европы. Есть предположение, что они перемещались за стадами бизонов.

Откуда появились люди, обитавшие в пещере Денисова, пока до конца не известно, но уже ясно, что чагырские неандертальцы не являются их потомками.

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