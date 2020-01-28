Площадь Маркса в Новосибирске сделают пешеходной

Власти планируют провести реновацию площади Маркса к Молодежному чемпионату по хоккею 2023 года, место планируют сделать камерным и пешеходным, сообщает пресс-центр мэрии.

«Впереди у Новосибирска крупное международное событие – молодежный Чемпионат мира по хоккею, строительство нового ледового дворца повлечет за собой целую цепь решений, связанных с развитием этой территории. Площадь Карла Маркса и одноименный проспект фактически являются воротами для чемпионата. В том виде, в котором они находятся сегодня, начинать событие мирового уровня, принимать гостей нельзя», — сказал мэр Анатолий Локоть.

По словам разработчика проекта реновации, директора ООО «АР.ТЭГО» Дмитрия Суворова, площадь Карла Маркса — хаотичная застройка, которая велась с середины 80-х годов. Она требует комплексной реновации. При проектировании был проведен анализ территории, которая застроена по периметру, и совершенно не востребована в центре.

Согласно разработанному проекту, площадь имени Карла Маркса должна стать пешеходной с тремя точками притяжения: возле гостиницы «Турист», у ГУМа и около памятника Александру Покрышкину, который планируется вынести вперед как символ площади. По мнению автора, это позволит оформить камерную площадь, окруженную архитектурными объектами. Кроме того, предполагается масштабное озеленение и благоустройство прилегающей территории, что сделает ее новой городской достопримечательностью.

«Мы уже сдвинулись с места в изменении внешнего облика площади Карла Маркса – в частности, новые импульсы развития получили долгострой гостиницы «Турист», торговый комплекс «Гранит». Но работу необходимо продолжать. Важно рассмотреть вопрос в комплексе, чтобы у территории появилась общая идея и замысел. Пока не все ответы найдены, через месяц вернемся к этому вопросу», — сказал Локоть.