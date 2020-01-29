Какое обезболивающее средство лучше

Различные формы анестетиков используются в косметологии и дерматологии для проведения болезненных процедур. Сегодня в России можно встретить местные обезболивающие мази, кремы, гели, спреи. Но, как оказалось, не все они одинаково эффективны и безопасны.

К сожалению, сегодня в РФ процветает рынок «серых» анестетиков, продаваемых без наличия регистрационного удостоверения (РУ). Проверить легальность препарата можно на сайте Росздравнадзора по номеру РУ или торговому названию. Но в некоторых случаях можно ориентироваться по форме выпуска.

Мази

Данная форма выпуска предполагает содержание в основе большого количества жиров: воска, вазелина, липидов, ланолина. В составе мази нет воды, после нанесения они образуют на коже жирную пленку. Такие средства не впитываются в кожу полностью, поэтому могут пачкать одежду.

Есть клинические испытания доказывающие, что обезболивающая мазь для наружного применения уступает по эффективности кремами-анестетиками. Кроме того, в РФ нет зарегистрированных мазей-анестетиков.

Гели

Отличие геля от других форм заключается в полном отсутствии в его составе жиров и масел, а также в высоком содержании воды — до 96%. В РФ не зарегистрировано ни одного анестетика в форме геля.

Часто встречается название «замораживающие гели» или «гели с эффектом охлаждения». Гелей-заморозок не бывает, так как в их составе нет ингредиентов, которые реально могут понизит температуру в обработанном участке.

Гели с эффектом охлаждения уже ближе к истине, но здесь необходимо обращать внимание именно на первое слово «с эффектом». Такие средства чаще всего содержат ментол, который при попадании на кожу раздражает холодовые терморецепторы, поэтому возникает ощущение холода без реального снижения температуры.

Под терминами охлаждающие гели и кремы часто скрываются препараты, имеющие в составе анестетики — лидокаин, тетракаин и прочие, то есть по сути незарегистрированные лекарственные средства.

Кремы

Это такая форма выпуска препаратов, в основе которой смесь воды, эмульгаторов и масел. Достоинство кремов состоит в том, что они быстро впитываются в кожу, не оставляя жирных следов. Анестезирующий эффект при использовании обезболивающих кремов наступает быстрее, чем, например, при применении мазей.

Чтобы преодолевать жировой слой и мембраны нервных клеток, обезболивающий препарат должен быть жирорастворимым. Исследования показывают, что 5% эутектическая смесь лидокаина и прилокаина эффективнее 4% тетракаин-геля и 20% мази на основе лидокаина и прилокаина.

Спреи

Изучая информацию об анестетиках в сети, часто можно наткнуться на рекомендации по использованию спрея на основе лидокаина перед эпиляцией или татуажем. Но правда в том, что форма спрея эффективна только при обезболивании слизистой, на коже она работает хуже.

Кто должен выбирать анестетик: врач или пациент?

Учитывая такое количество нюансов, возникает вопрос, кто должен выбирать анестетик для процедуры. Если речь идет об инфильтрационной анестезии, выбор однозначно остается за врачом. Вводить пациенту вещество из ампулы, которую пациент приобрел сам, ни один специалист не согласится, так как врач несет полную ответственность за то, что происходит в его кабинете и должен быть уверен в качестве вводимых препаратов.

Аппликационный анестетик пациент может приобрести и самостоятельно, желательно по рекомендации косметолога. Многие специалисты советуют приезжать на процедуру уже обезболенными. Это связано с тем, что рекомендуемое время аппликации анестетика, как правило, составляет 60 минут.

Акриол Про — крем-анестетик

Одним из немногих легально продаваемых в России анестетиков является крем «Акриол Про», выпускаемый компанией «Акрихин». В состав препарата входит 2,5% лидокаина и 2,5% прилокаина. Анестетик не содержит консервантов, разрешен с первого дня жизни, что свидетельствует о благоприятном профиле безопасности. Качество крема «Акриол Про» соответствует международным стандартам GMP.

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией