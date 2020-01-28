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Поклонская обвинила Зеленского в русофобии

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о том, что СССР якобы виновен в развязывании Второй мировой войны.

«При всем моем уважении к Владимиру Зеленскому, но... что-то у него случился сдвиг по фазе... Вместе с польским президентом он решил показать миру "урок махровой русофобии" — обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и холокоста», — приводит РИА Новости слова Поклонской.

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Она напомнила, что нацисты более трех лет «насиловали» украинскую землю, оккупировав ее. «Республика потеряла пятую часть населения: погибли от 8 до 10 миллионов человек. Каждый шестой боец Красной армии был украинцем», — отметила Поклонская.

Она добавила, что созданные нацистами лагеря смерти были освобождены благодаря советским воинам. «Да и тем более, Владимир Александрович, ваш дед — командир минометного взвода — в 1944 году получил два ордена Красной Звезды, войну закончил лейтенантом. Вам перед дедом не стыдно?» — заключила депутат.
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