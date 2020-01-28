Новосибирец поймал рыбу на презерватив

Новосибирец поймал на зимней рыбалке окуня на разрезанный на ленточки презерватив, он заменяет приманку — обескровленного мотыля.

«В общем мы рыбачим на презерватив. Обрезаешь ему головку и вот эти кольца нарезаешь — и получаются вот такие ленточки. Ассоциация была такая: из чего бы сделать такой обескровленный мотыль, потому что она очень хорошо на него ловилась. Вот и решил, короче, вот так пообрезать», — описал способ автор видео на YouTube.

Он показал, что таким необычным способом наловил много окуней. Пользователи соцсетей оценили инновацию, хотя, по словам одного из них, так ловят корюшку на Дальнем Востоке.