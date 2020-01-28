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Отрезанным снегопадами жителям сел Алтая привезли продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Спасатели доставили продукты и питьевую воду в населенные пункты Алтайского края, отрезанные от «большой земли» из-за прошедших в регионе метелей, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Сейчас в регионе ограничено движение для всех видов автотранспорта на 10 участках дорог краевого значения в 17 муниципальных образованиях. К нескольким населенным пунктам Змеиногорского, Третьяковского районов пока затруднен проезд. Формируются колонны по доставке продуктов в населенные пункты. В местах, где проезд будет невозможен, спасатели на снегоходах и снегоболотоходе доставят продукты населению.

«Гражданам, попавшим в снежный плен, представители МЧС России продолжают оказывать всевозможную помощь в самых разных ситуациях, ни одна просьба не остаётся без внимания. На местах необходимо организовать движение транспорта с продуктами в сопровождении высокопроходимой техники. Помощь гражданам в отрезанных заносами населённых пунктах – главная задача на сегодняшний день», – комментирует начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

В расчистке дорог задействовано 512 единиц техники. Автомобильной техники в снежных заносах нет, жалоб от населения не поступало. На других автомобильных дорогах федерального и регионального значения перерывов в движении автотранспортных средств не зарегистрировано.

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