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Пробы на коронавирус со всего мира примут на «Векторе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» проведет анализы проб на китайский коронавирус из любой страны мира, сообщает Роспотребнадзор.

«Вектор» уже создал две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, разрабатывает две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые испытания.

«Страны, нуждающиеся в проведении соответствующей диагностики, смогут обратиться в ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, где с помощью высокоточного оборудования специалисты в кратчайшие сроки проведут необходимые исследования по выявлению вируса», — говорится в сообщении.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным госкомитета по здравоохранению КНР, число заболевших превысило 4,5 тысячи человек, более 100 пациентов скончались.

Тема: Распространение китайского вируса
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