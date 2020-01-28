Пробы на коронавирус со всего мира примут на «Векторе»

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» проведет анализы проб на китайский коронавирус из любой страны мира, сообщает Роспотребнадзор.

«Вектор» уже создал две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, разрабатывает две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые испытания.

«Страны, нуждающиеся в проведении соответствующей диагностики, смогут обратиться в ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, где с помощью высокоточного оборудования специалисты в кратчайшие сроки проведут необходимые исследования по выявлению вируса», — говорится в сообщении.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным госкомитета по здравоохранению КНР, число заболевших превысило 4,5 тысячи человек, более 100 пациентов скончались.