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Фильм дня: «Остров проклятых»

Источник:
Sibnet.ru
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Детективный триллер «Остров проклятых» погружает зрителя в полумистическую атмосферу, где герой Леонардо Ди Каприо расследует загадочное исчезновение детоубийцы, сбежавшей из лечебницы для душевнобольных.

По сюжету, детектив Тедди Дэниелс (Ди Каприо) с помощником приезжают на остров, где расположена лечебница для душевнобольных. Ему нужно раскрыть исчезновение женщины, убившей своего ребенка. Никаких видимых следов побега нет, дело с каждым событием становится все более запутанным.

Помимо безупречной игры Ди Каприо, в фильме режиссера Мартина Скорсезе создана поразительная атмосфера — мрачная и пугающая музыка, звуки, ужасная погода за окном, все это вызывает чувство безысходности и напряженности, которое не покидает до самого конца.



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