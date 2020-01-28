Медики открыли новый способ заражения коронавирусом

Заразиться опасным вирусом 2019-nCoV можно через глаза, выяснили китайские медики. Ранее считалось, что для защиты достаточно носить маску, которая прикрывает дыхательные пути.

Простое потирание глаз руками, контактировавшими с зараженной поверхностью, может привести к заболеванию, сообщил журналистам на специальной пресс-конференции член Национальной группы экспертов в сфере здравоохранения КНР Ли Синван.

Вирусу не надо ждать, когда человек начнет принимать пищу грязными руками, чтобы проникнуть в организм, достаточно вполне естественного жеста. Из-за этого медик в очередной раз обратил внимание на необходимость как можно чаще мыть руки, чтобы минимизировать риск заражения.

При этом основным вариантом передачи остается вдыхание вируса, попавшего в воздух от зараженного. Отмечается, что больной человек потенциально опасен для других граждан на расстоянии до двух метров

На 28 января коронавирус диагностирован у 4565 человек, число погибших достигло 106. Практически все умершие — жители провинции Хубэй, которая является эпицентром опасной эпидемии.