Дипломаты обсудили с Китаем возможность эвакуации россиян

Посольство России в Пекине ведет переговоры с китайскими властями об организации выезда соотечественников из провинции Хубэй, являющейся очагом вспышки коронавируса.

КНР пока предпочитает сохранить текущий режим пребывания для иностранцев, при этом готова оказывать «максимальную адресную поддержку». Всем рекомендовано оставаться на местах и неукоснительно соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания, сообщили РИА Новости в российском посольстве.

В дипмиссии призвали граждан России с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие, пообещали оповещать их при появлении новой важной информации, а также попросили предоставить в консульство свои контактные данные. Ранее сообщалось, что там остаются 140 россиян.

В свою очередь, местные власти заявили, что гарантируют стабильное снабжение жителей продуктами питания, предметами первой необходимости и другими бытовыми товарами.

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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

По последним данным, общее число заболевших достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Среди симптомов называются повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.

Ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане. Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.