Томский прибор для лечения рака показал важные результаты

Ученые Томского госуниверситета выяснили, что при лечении онкологических заболеваний в мягких тканях и костях прибором «Феникс-2» сохраняется целостность костей в отличии от других способов лечения, сообщается на сайте ТГУ.

Традиционно при лечении костных опухолей кость либо отрезается и ставится протез, либо кусок кости отрезается и соединяется с живой костью.

«Наш метод позволяет, не извлекая кость, осуществить воздействие во время операции на пациенте. Сохраняются все анатомические структуры, последующие процессы регенерации должны происходить более просто», — сказал о работе прибора «Феникс-2» один из авторов разработки Денис Пахмурин.

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Прибор уже используется в НИИ онкологии Томского НИМЦ, лечение получили 10 пациентов. Есть и положительные результаты, например, у 58-летнего пациента после «Феникса-2» опухоль в левой плечевой кости полностью отсутствует уже семь месяцев.

Комплекс «Феникс-2» можно применять при поражении мягких и костной тканей. Прибор воздействует на опухоль при помощи нагрева: постоянный ток циркулирует по нагревателю, не проходя через пациента, на которого влияют только тепловые волны. При лечении рака костей необходима температура 60 градусов и выше, в этом случае воздействие происходит во время операции.

Учёные ТГУ пришли к выводу, что «Феникс-2» не оказывает негативного влияния на прочность костей. То есть, при соблюдении щадящего режима угрозы переломов нет. Сейчас эксперименты по изучению влияния прибора на механические свойства костей продолжаются.