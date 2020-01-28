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Грязная мгла над Читой увеличила спрос на биотопливо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Читы больше месяца живут во «мгле» — явлении, при котором из-за погодных условий и выбросов в атмосферу видимость уменьшается до 500 метров, а воздух сильно загрязнен. Это стало одной из причин увеличившихся заказов на биотопиво, хотя завод по его производству планируют открыть только в марте, сообщил Sibnet.ru предприниматель Леонид Кузьмицкий.

«Явление называется мгла, когда видимость может уменьшаться до 500 метров. Это связано с расположением нашего города. Больше месяца у нас стоит антициклон. Ветра нет вообще. Тихо. И все дымы, которые есть, скапливаются в котловине. А основная часть города находится в пониженных формах рельефа. Создаются неблагоприятные явления для рассеивания вредных частиц», — объяснила представитель Забайкальского гидрометцентра.

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На содержание ПДК в приземном слое воздуха влияют, как выбросы от автотранспорта, так и дым от отопительных котлов и печей в районах частного сектора. Борьба за чистый воздух стала одной из причин повышенного спроса на биотопливо — пеллеты.

Сегодня в Чите используют привозные пеллеты. Но и их не хватает, несмотря на достаточно высокую цену, отметил Кузьмицкий. 

«Заказы уже есть. Потребители ждут: и население и юрлица... Для нашего региона и города это очень важный проект, Чита в десятке городов с самым грязным воздухом… Почти нет золы (от пеллет), отсутствие сажи из трубы и вокруг дома на снегу и содержание загрязняющих веществ в дыме многократно ниже, чем от угля», — добавил Кузьмицкий.

В январе читинцы создали петицию на сайте Change.org, чтобы обратить внимание на качество воздуха в городе. По словам автора, в Чите много кочегарок, частного сектора, ТЭЦ, автомобильного транспорта, «по мановению волшебной палочки эту проблему не решить, но что-то же уже можно начать делать».

Читинец Дмитрий Бажул также решил привлечь внимание к проблеме с помощью наклеек, где изображен герб Читы, а его символ — бык— одет в противогаз.

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