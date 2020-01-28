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Водителям пришли штрафы за скорость более 300 км/ч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дорожные камеры в Белгородской области несколько раз зафиксировали превышение скорости свыше 300 километров в час. Водителям пришли штрафы, они собираются их оспорить.

Проблему обсуждают в сообществе rd-forum, там выложены скрины постановлений в отношении двух водителей, которые якобы ехали по дороге со скоростью более 300 километров в час при разрешенных 90 километров в час.

Универсал Opel Astra Caravan, согласно документу, двигался со скоростью 304 километра в час, а седан Hyundai Solaris — со скоростью 313 километр в час. Водителям назначены штрафы в размере 5 тысяч рублей.

Opel Astra Caravan в зависимости от характеристик способен развивать скорость до 207 километров в час, а Hyundai Solaris — до 193 километров в час. Скорость свыше 300 километров в час из серийных авто способны набрать модели Aston Martin, Cadillac, Jaguar, Lamborghini.

В ГИБДД на оспаривание штрафов ответили отказом, подчеркнув, что принцип презумпции невиновности на административные правонарушения, зафиксированные автоматическими комплексами, не распространяется. Но в ведомстве пообещали проверить комплексы, выписывающие такие штрафы. Водители планируют идти в суд. 

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