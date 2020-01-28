Рожденной и брошенной в подъезде девочке из Томска дали имя

Девочка, которая родилась 18 января в подъезде многоэтажного дома в Томске, переведена в детскую больницу для наблюдения, сообщает во вторник пресс-служба регионального Минздрава.
Врачи областного перинатального центра (ОПЦ), где находился
ребенок, зарегистрировали малышку в органах ЗАГСа. Девочку назвали Светланой по
имени женщины, которая ее обнаружила. Фамилию она будет носить Крещенская.
«Врачи областного перинатального центра, ориентированного на
оказание помощи детям с патологией недоношенности, не выявили серьезных
нарушений органов и систем организма девочки», — сообщил главврач ОПЦ Игорь
Степанов.
Новорожденную девочку нашли в одном из многоквартирных домов
Томска. Соседи услышали плач в подъезде, забрали домой и вызвали скорую и
полицию. Мать девочки не нашли, по данному факту было возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью
новорожденного ребенка).
Врачи областного перинатального центра (ОПЦ), где находился
ребенок, зарегистрировали малышку в органах ЗАГСа. Девочку назвали Светланой по
имени женщины, которая ее обнаружила. Фамилию она будет носить Крещенская.
«Врачи областного перинатального центра, ориентированного на
оказание помощи детям с патологией недоношенности, не выявили серьезных
нарушений органов и систем организма девочки», — сообщил главврач ОПЦ Игорь
Степанов.
Новорожденную девочку нашли в одном из многоквартирных домов
Томска. Соседи услышали плач в подъезде, забрали домой и вызвали скорую и
полицию. Мать девочки не нашли, по данному факту было возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью
новорожденного ребенка).