Рожденной и брошенной в подъезде девочке из Томска дали имя

Девочка, которая родилась 18 января в подъезде многоэтажного дома в Томске, переведена в детскую больницу для наблюдения, сообщает во вторник пресс-служба регионального Минздрава.

Врачи областного перинатального центра (ОПЦ), где находился ребенок, зарегистрировали малышку в органах ЗАГСа. Девочку назвали Светланой по имени женщины, которая ее обнаружила. Фамилию она будет носить Крещенская.

«Врачи областного перинатального центра, ориентированного на оказание помощи детям с патологией недоношенности, не выявили серьезных нарушений органов и систем организма девочки», — сообщил главврач ОПЦ Игорь Степанов.

Новорожденную девочку нашли в одном из многоквартирных домов Томска. Соседи услышали плач в подъезде, забрали домой и вызвали скорую и полицию. Мать девочки не нашли, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).