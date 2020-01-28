Медики заявили об отсутствии коронавируса в Бурятии и Забайкалье

Наличие коронавируса у семьи из Забайкалья, попавшей в больницу, не подтвердилось. Отрицательный результат показал тест на наличие вируса и у туриста, попавшего в больницу в Бурятии, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

«Наличие коронавируса у больного не подтвердилось. Во вторник утром пришли результаты теста, которые показали отрицательный результат по вирусу», — прокомментировала представитель ведомства.

В понедельник стало известно, что в Бурятии госпитализировали мужчину — туриста из Забайкалья — с диагнозом «пневмония». До приезда в республику он посещал страны Юго-Восточной Азии и Китай. Его изолировали и отправили биоматериалы на исследование.

Наличие коронавируса не подтвердился и у отца с дочерь из Забайкалья. Недавно они вернулись из Китая и попали в больницу с высокой температурой. У них диагностировали обычную ОРВИ и отправили домой, сообщила пресс-служба краевого правительства.