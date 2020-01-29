Фильм дня: «Обещать — не значит жениться»

Романтическая комедия режиссера Кена Куописа построена на нескольких историях, в каждой из которых свой сюжет.

В центре сюжета история героини Джи-Джи, которая находится в поиске идеального мужчины. Разбираясь в мужчинах, она знакомится с парнем Алесом, который помогает ей разобраться в мужской психологии. А параллельно их отношениям развивается еще ряд любовных историй.

«Обещать — не значит жениться» — настоящий кладезь разнообразных примеров отношений между мужчиной и женщиной. Здесь и неудачный брак, и настоящая любовь, которую не нужно скреплять обручальными кольцами, измены и постоянный поиск того единственного, который оказывается под носом.

Зрителю будет интересно наблюдать за психологией полов, поскольку режиссер представил почти все возможные интерпретации отношений. Все актеры, среди которых Бен Аффлек, Скарлетт Йоханссон, Дрю Бэрримор, Брэдли Купер и Дженнифер Энистон, блестяще исполнили романтических персонажей.

Фильм до краев наполнен очарованием актеров, а сама атмосфера располагает к романтике. Стоит отметить, что сценарий мелодрамы написал автор «Секса в большом городе». Рейтинг «Обещать — не значит жениться» на IMDb: 6.40.