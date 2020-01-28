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Власти в Забайкалье нашли мать живших в заброшенном доме детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © rebcenter-moscow / Pixabay License

Власти нашли мать четверых детей, которые жили с отцом в заброшенном доме в Забайкалье. С женщиной работают специалисты, рассматривается возможность возвращения детей в семью, сообщил уполномоченный по правам ребенка в крае Иван Катанаев.

«После карантина в 10 дней они вернутся к образовательному процессу: двое из них — школьники. Пока дети в "Надежде", они все вместе, их никто не разлучает. Маму детей нашли, сейчас с ней работают органы опеки, по итогам этой работы будет видно, где будут дети — не исключено, что они будут жить с матерью», — цитирует ТАСС  омбудсмена.

В четверг, 23 января житель Читы, который отправился на поиски убежавшей собаки, нашел в заброшенном доме отца и четырех детей: трех мальчиков и пятилетнюю девочку. Как выяснилось, семья жила там длительное время. У них не было нормальной одежды, средств гигиены и продуктов. Обогревалась семья с помощью костра.

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Позже выяснилось, что отец детей находится в розыске за совершенное преступление, его задержали в СИЗО. Детей отправили в реабилитационный центр и разыскали мать детей. Известно, что семья с 2017 года состоит на учете в органах опеки как находящаяся в социально-опасном положении.

Супруги не регистрировали брак официально, в свидетельстве о рождении у детей в графе «отец» стоит прочерк. А у матери кроме четверых найденных детей, есть еще двое, в отношении которых она лишена родительских прав.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан), так как нарушение прав детей могло стать результатом ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики.

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