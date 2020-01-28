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Рассчитана прибавка к пенсии по новой схеме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Прибавка к пенсии в среднем принесет гражданам России по 16,5 тысячи рублей благодаря системе гарантированного пенсионного плана, говорится в исследовании консалтинговой компании FinExpertiza. ГПП должен заработать в 2021 году.

ГПП — это новая система работы с пенсионными накоплениями, будет действовать 2021 году. Участвовать в программе или нет, каждый гражданин решит сам. Взносы в НПФ не будут облагаться 13 % НДФЛ — при условии, что они не превышают 6% общего дохода. Первые выплаты из накопленных средств можно будет получить либо при наступлении пенсионного возраста, либо через 30 лет после начала уплаты взносов.

Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тысячи рублей, приводят «Известия» исследование FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тысячи рублей, а также жители Сахалина — 30 тысяч рублей. На самые скромные выплаты смогут рассчитывать проживающие в Туве (7,8 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесской республике (9,3 тысячи рублей).

При накоплении дополнительных 6% и получении по ним капитализации средняя пенсия в России достигнет двух третей от уровня средней зарплаты, которую получал человек, подсчитали аналитики. Самый высокий показатель будет в Ивановской области (87%), Алтайском крае (85%), Орловской (84%) и Кировской областях (83%), а также Республике Мордовия (83%).

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