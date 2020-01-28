Новое танцевальное шоу выйдет на Первом канале

Проект «Dance революция» запустят на Первом канале, особенность шоу в том, что зрители увидят танец участника со всех сторон благодаря съемкам 128 камерами, сообщает пресс-служба телеканала.

Судить участников будут трое мастеров — заслуженная артистка России, хореограф, актриса, профессор Алла Сигалова, премьер Королевского балета в Лондоне, солист российских театров, танцовщик и хореограф Сергей Полунин и певица Вера Брежнева, которая будет выступать в качестве народного представителя.

«Если "Да!" скажет только один мастер, участник покидает проект. Два "Да!" — возможность получить второй шанс. И только все три "Да!" от мастеров позволят участнику гарантированно пройти в следующий этап и побороться за победу в проекте», — говорится в сообщении о правилах шоу.

В качестве ведущей «Dance революции» выступит Алла Михеева. «Наш проект о людях, которые не боятся быть искренними, демонстрируя свой талант. Танец для нихя них — это палитра эмоций и переживаний, а каждое выступление — это полноценный драматический этюд, в котором есть пролог, развитие и, конечно, самый важный кульминационный момент, который определяет все», — рассказала она о шоу.

В проекте будет представлено большое разнообразие танцевальных стилей, принимать участие в шоу смогут люди без возрастных ограничений. «Dance революция» стартует на Первом канале 9 февраля в 22.00.