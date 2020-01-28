Дело о незаконной вырубке леса на 47 млн возбудили в Приангарье

Летом и осенью 2019 года в районе Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества в орехово-промысловой зоне незаконно вырубили лес. Ущерб лесному фонду составил 47 миллионов рублей, сообщила Генпрокуратура РФ.

Прокурор района направил в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

В январе СК возбудил уголовное дело о незаконной вырубке леса в Тайшетском районе. По данным правоохранительных органов, лесхоз под видом санитарных проводил сплошные рубки и нанес ущерб государству на сумму более 70 млн рублей.

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В 2019 году силовики задержали, а суд поместил под стражу министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. По данным следствия, чиновник, зная об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории заказника «Туколонь», не принял мер к расторжению договоров купли-продажи леса и к прекращению незаконной рубки частной компанией.

В силу занимаемой должности он способствовал проведению мероприятий по заготовке древесины, сообщили в региональном СКР. В результате незаконной рубки лесному фонду причинили ущерб на общую сумму около 748 миллионов рублей.

Шеверде предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Он находится в СИЗО. С поста министра его уволили «за утратой доверия».