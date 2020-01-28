НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Дело о незаконной вырубке леса на 47 млн возбудили в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
256 2
Фото: © jwvein / Pixabay License

Летом и осенью 2019 года в районе Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества в орехово-промысловой зоне незаконно вырубили лес. Ущерб лесному фонду составил 47 миллионов рублей, сообщила Генпрокуратура РФ.

Прокурор района направил в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

В январе СК возбудил уголовное дело о незаконной вырубке леса в Тайшетском районе. По данным правоохранительных органов, лесхоз под видом санитарных проводил сплошные рубки и нанес ущерб государству на сумму более 70 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГорнолыжный курорт построят возле Байкала

В 2019 году силовики задержали, а суд поместил под стражу министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. По данным следствия, чиновник, зная об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории заказника «Туколонь», не принял мер к расторжению договоров купли-продажи леса и к прекращению незаконной рубки частной компанией.

В силу занимаемой должности он способствовал проведению мероприятий по заготовке древесины, сообщили в региональном СКР. В результате незаконной рубки лесному фонду причинили ущерб на общую сумму около 748 миллионов рублей.

Шеверде предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Он находится в СИЗО. С поста министра его уволили «за утратой доверия».

Еще по теме
Ущерб от экономических преступлений подсчитали в МВД
Спецслужбы поймали в России японского шпиона
Следователи проверят гибель младенца в реанимации на Алтае
Мужчину застрелили в центре Новосибирска
смотреть все
ЧП #Криминал #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
•
Эксперты предупредили о скачке цен на молоко и мясо
•
Рассчитана прибавка к пенсии по новой схеме
•
Число жертв китайского коронавируса превысило 100 человек
Подробности
•
Китайский «захват»: хроника самого стремительного вируса
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Грязная мгла над Читой увеличила спрос на биотопливо
Сибирь 28.01.2020 12:45
Рожденной и брошенной в подъезде девочке из Томска дали имя
Сибирь 28.01.2020 12:05
Медики заявили об отсутствии коронавируса в Бурятии и Забайкалье
Сибирь 28.01.2020 11:37
Водитель Porsche Cayenne сбил подростка в Новосибирске и скрылся
Сибирь 28.01.2020 11:05
Самое популярное
Озвучен правильный способ стирать джинсы
12188
Определен источник нового коронавируса из Китая
10577
Раскрыты характеристики бюджетной версии Xiaomi Mi 10
5202
Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга
4895
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
•
Эксперты предупредили о скачке цен на молоко и мясо
•
Рассчитана прибавка к пенсии по новой схеме
•
Число жертв китайского коронавируса превысило 100 человек
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
•
Игры и HD: зачем быстрый интернет в обычной квартире?
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
72
Рейтинг доверия Путину показал максимум
64
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
43
Польша захотела денег от России за «исторический ущерб»
40
Бесплатный интернет запустят летом
35