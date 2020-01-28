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Появился кандидат на роль Росомахи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Актер Дейкер Монтгомери, известный по сериалу «Очень странные дела», может сыграть роль Росомахи в новых фильмах «Люди Икс», заменив Хью Джекмана.

По информации СМИ, 25-летний Монтгомери на данный момент — единственный предложенный кандидат на роль Росомахи.

В течение последних 17 лет мутанта «Людей Икс» играл Хью Джекман. Его последнее появление во франшизе было в фильме «Логан», перед выпуском картины актер заявил, что больше не будет принимать участие в съемках.

Ближайшим спин-оффом «Людей икс» станет фильм «Новые мутанты», который расскажет о пяти героях со сверхспособностями, находящихся на секретном объекте против своей воли. Им придется побороться за свое существование и столкнуться с грехами своего прошлого. Премьера назначена на 2020 год.

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