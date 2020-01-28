Шамсутдинова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу

Срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в воинской части в Забайкалье восемь человек, доставили в Москву для прохождения психиатрической экспертизы, сообщил его отец Салим Шамсутдинов.

«Адвокаты сообщили мне, что он прибыл в Москву. Сегодня или завтра его привезут в Институт имени Сербского на экспертизу», — цитирует ТАСС отца срочника.

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Массовое убийство в воинской части в Забайкалье произошло 25 октября 2019 года. Рядовой Рамиль Шамсутдинов, проходивший срочную службу, расстрелял восемь сослуживцев, двоих тяжело ранил.

Возбуждено уголовное дело по статье пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В декабре адвокат Шамсутдинова сообщил, что его подзащитный проходит по еще одному дело — о неуставных отношениях в части (о дедовщине) как потерпевший.