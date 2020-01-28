Число жертв китайского коронавируса превысило 100 человек

Число заразившихся новым типом коронавируса в Китае составило 4515 человек, из них 106 умерли, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

«Комитет… получил от 30 провинций информацию о 4515 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 976 человек находятся в тяжелом состоянии, 106 умерли, 60 человек выписаны из больниц», — цитирует РИА Новости сообщение властей.

По данным информационного портала «Ванъи», наибольшее число инфицированных и умерших от коронавируса приходится на провинцию Хубэй и ее административный центр город Ухань.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV вызывает тяжелую пневмонию. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.