Доктор Комаровский посчитал Россию не готовой к коронавирусу

Телеведущий и педиатр Евгений Комаровский высказался по поводу эпидемии в Китае, оценив реальную готовность российских врачей бороться с вирусом, свое мнение он высказал на личном YouTube-канале.

Комаровский сравнил профилактику китайского вируса в разных странах, отметив, что в Китае и США созданы специальные тест-системы на основе вируса, они позволяют поставить диагноз за счет анализа крови или выделений из дыхательных путей.

«Только тест-система позволяет поставить диагноз, все остальное — гадание на кофейной гуще», — сказал Комаровский. Он подверг сомнению эффективность тепловизоров в аэропортах, поскольку инкубационный период вируса составляет до 10 дней и в первые дни заражения симптомы могут не проявиться.

Доктор Комаровский даже пошутил над разницей экипировки китайских и российских врачей. Он показал фото из Ухани, где находится эпицентр коронавируса, где врач одет в защитный костюм, отметив, что в скорее всего в России подобных костюмов нет вообще.

«Вот эти врачи, которые окажутся первыми, если вирус придет в ваш город, со своими зарплатами и так далее, так вот эти врачи защищены? Есть у них специальные костюмы, есть у них маски нормальные, а не вот этот вот марлевый бред, который распространяет инфекцию, а нормальные маски противоинфекционной защиты», — сказал он.

О первых случаях заболевания коронавирусом в китайском городе Ухане стало известно в декабре 2019 года, в январе вирус начал активно распространяться. По последним данным комитет по вопросам здравоохранения Китая, число умерших в результате заражения новым вирусом достигло более 100 человек, заболевших уже около 4 тысяч, комитет по вопросам здравоохранения Китая.