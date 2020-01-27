Обнаружена самая горячая планета

Экзопланета KELT-9b, относящаяся к классу «горячих юпитеров», так сильно раскалена, что в ее атмосфере расщепляются молекулы водорода, выяснили ученые.

На сегодня это самая горячая из всех найденных на сегодняшний день экзопланет. Атмосфера планеты настолько горячая, что в ней происходят реакции, скорее характерные для звезд, говорится в статье, опубликованной журналом Astrophysical Journal Letters.



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KELT-9b весит почти в три раза больше Юпитера и вращается вокруг звезды, расположенной в созвездии Лебедя на расстоянии 620 световых лет от Солнца. Планета так близко расположена к своей звезде, что период ее обращения составляет всего 1,48 земных суток.

При этом температура на ее поверхности достигает 4300 градусов Цельсия. Таким образом, на дневной стороне KELT-9b температура такая высокая, что там не могут существовать даже молекулы газообразного водорода.

Примечательно, что планета всегда обращена к своей звезде только одной стороной. Поэтому температура ночной стороны ниже, однако атмосфера способна перетекать с дневной стороны на ночную, немного уравновешивая экстремальное влияние светила.