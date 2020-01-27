Российские больницы подготовят к массовому поступлению больных

Роспотребнадзор поручил медицинским организациям по всей России подготовиться к возможной вспышке коронавируса. В частности, больницам нужно подготовиться к массовому поступлению больных.

Документ подписан главным санитарным врачом России Анной Поповой, он появился на официальном портале правовой информации. Согласно нему, в стране разработают план санитарно-противоэпидемических мероприятий.

При необходимости медицинские организации переведут на строгий противоэпидемический режим, в аптеках предлагается создать запас противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, а ряд учреждений — перепрофилировать для размещения пациентов.

Руководителям органов в сфере охраны здоровья рекомендовано подготовить список стационаров, куда можно было бы отправлять пациентов с симптомами, которые могут соответствовать новой коронавирусной инфекцией.

Вспышка инфекции была зафиксирована в городе Ухань в центральном Китае в конце декабря прошлого года. На сегодня от новой болезни умерли уже 80 человек, порядка 3 тысяч заражено. В России пока не зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.