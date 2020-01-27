Спецслужбы поймали в России японского шпиона

Подданного Японии задержали в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Инцидент произошел во Владивостоке еще 25 декабря, но ведомство сообщило о нем только сейчас. В связи с задержанием советнику-посланнику посольства Японии вручена нота протеста. Шпион находился в России по журналистской визе.



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Российская сторона объявила задержанному с поличным японскому подданному официальное предостережение о недопустимости действий, предусмотренных статьей 276 УК РФ (шпионаж), передает ТАСС. Японец уже покинул территорию России.

Ранее японские СМИ сообщили о задержании 48-летнего гражданина страны, подозреваемого в краже секретных коммерческих данных и передаче их сотрудникам российского торгового представительства.