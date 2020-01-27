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Бесплатный интернет запустят летом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня обеспечить бесплатный доступ к пакету российских социально-значимых сервисов в интернете. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Перечень таких сервисов глава государство поручил согласовать с администрацией президента. Первый доклад по этому вопросу Путин ждет до 1 июня 2020 года, после этого списки будут пересматриваться раз в шесть месяцев.

В послании Федеральному собранию президент заявил, что граждане России должны получить свободный доступ к социально значимым отечественным ресурсам, при этом они не должны платить за трафик при подключении к ним.

Подобную возможность Путин назвал конкурентным преимуществом России, а также предположил, что она создаст новые возможности для образования, творчества, общения, а также участия людей в жизни страны.

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