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Отказ от алкоголя назвали вредным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полный отказ от алкоголя более вреден для здоровья, чем умеренное употребление спиртных напитков, выяснила международная группа ученых.

Исследователи на протяжении шести лет следили за состоянием здоровья 112 тысяч человек, пишет «Популярная механика». Отслеживались пять факторов образа жизни — курение, индекс массы тела, регулярная физическая активность, умеренное потребление алкоголя и питание.

Оказалось, что умеренное употребление алкоголя снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также может улучшить когнитивную функцию.

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Если брать в расчет людей, не имеющих заболеваний, не курящих, соблюдающих диету, с нормальной массой тела и регулярной физической активностью, то в среднем женщины на 9,5 года, а мужчины на 8,8 года живут дольше людей с хроническими болезнями.

Если же люди умеренно употребляют алкоголь, то в среднем продолжительность жизни у женщин возрастает до 12,5 лет, а у мужчин — до 9,6 лет, в сравнении с людьми, имеющими различные хронические заболевания.

Самую низкую продолжительность жизни имеют мужчины и женщины, которые много курят и имеют излишний вес, показало исследование. В качестве нормы исследователи называют употребление одного бокала алкоголя в день три-пять раз в неделю.

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