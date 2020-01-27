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Путин поручил продлить программу маткапитала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона о выплатах материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о поправках в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно документу, до 15 апреля властям необходимо будет внести в законы России изменения, которые касаются маткапитала.

В их числе — изменения, которые позволят семьям с первенцами, родившимися после 1 января 2020 года, получать выплату. Такие семьи получат выплаты в размере 466 617 рублей, в случае рождения или усыновления второго ребенка размер маткапитала составит 616 617 рублей.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нынешняя программа материнского капитала, рассчитанная до 2021 года, будет продлена до 2026 года, а на материальную поддержку смогут рассчитывать семьи, где родился первый ребенок.

Материнский капитал в России начали выплачивать в 2007 году. Сегодня его могут получить семьи за рождение или усыновление второго и последующих детей. Изначально сумма выплат составляла 250 тысяч рублей.

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