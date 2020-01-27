Разрушение ледового городка в Новокузнецке оценили в 200 тыс.

Власти Новокузнецка ищут компанию, которая разрушит снежные и ледовые скульптуры на одной из площадей города, цена контракта — 200 тысяч рублей, говорится в заявке не едином портале госзакупок.

Подрядчик должен разрушить городок на Площади общественных мероприятий в Центральном районе. Предстоит демонтировать скульптуры «Карлсон», «Винни-Пух», «Фунтик с машиной», «Простоквашино», «Маша и медведь», «Картина в раме», «Кот Леопольд с мышами», композицию «2020», а также большую снежную горку, две деревянные горки и новогоднюю ель с иллюминацией.

Горки, ель и скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой необходимо доставить к месту хранения. Подрядчик должен будет убрать мусор, освободить территорию от снега, льда, материалов, оборудования.

Начальная цена контракта — 220 тысяч рублей. Работы должны быть выполнены до 28 февраля, их оплатят из бюджета Новокузнецка.