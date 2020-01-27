Пассажирский самолет разбился в Афганистане

Пассажирский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в афганской провинции Газни, на его борту находилось 110 человек.

Местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем боевиков «Талибан», данная террористическая организация запрещена на территории России. Несмотря на это, афганские специалисты направились к месту катастрофы, передает Ariana News.

Тип разбившегося самолета остается неизвестным. По данным с сайта авиакомпании, которая принадлежит афганскому правительству, в состав ее флота входят два Airbus A310-300 и два Boeing 737-400.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, однако в 2001 году были свергнуты. Сейчас талибы и правительство заключили перемирие и ведут переговоры.