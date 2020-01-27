Центр техобслуживания БелАЗ запустят в Кузбассе

Центр по техническому обслуживанию и ремонту карьерной техники БелАЗ откроют в Белово до конца года, сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области.

Объем инвестиций в проект составляет более 1 миллиарда рублей. Из них 800 миллионов — собственные средства компании, 180 миллионов — средства Фонда развития моногородов, еще около 30 миллионов — софинансирование региона.

Центр, состоящий из логистического, производственного и складского корпусов, будет обслуживать карьерную технику из Кемеровской области, России и стран ближнего зарубежья. На предприятии создадут около 300 рабочих мест.

Сейчас продолжается монтаж металлоконструкции для корпусов, идет строительство монолитного железобетонного здания АБК и устройство пожарного резервуара №1. На проектную мощность центр выйдет в 2022 году.