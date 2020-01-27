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Мать 25-килограммового подростка отказалась лечить ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru
Женщина в Омске отказалась лечить свою 14-летнюю дочь, которая весит 25 килограммов, сложившуюся ситуацию рассмотрели в суде, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Подросток в 14 лет весит всего 25 килограммов. У девочки диагностировали белково-энергетическую недостаточность, и, чтобы поправить ситуацию и вылечить ребенка, необходимо медицинское вмешательство. Но мать не согласилось на лечение, написав письменный отказ, поскольку не доверяет лечащим врачам и медицинскому персоналу.

«Вместе с тем по заключению врачебной комиссии отказ матери от медицинского вмешательства угрожал жизни и здоровью несовершеннолетней», — говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы признать незаконным отказ матери от дачи согласия на медицинское вмешательство ради спасения жизни ребенка.  По решению районного суда Омска, требования прокурора были удовлетворены. Девочку госпитализировали для прохождения лечения.

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