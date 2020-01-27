Мать 25-килограммового подростка отказалась лечить ребенка

Подросток в 14 лет весит всего 25 килограммов. У девочки
диагностировали белково-энергетическую недостаточность, и, чтобы поправить
ситуацию и вылечить ребенка, необходимо медицинское вмешательство. Но мать не
согласилось на лечение, написав письменный отказ, поскольку не доверяет лечащим
врачам и медицинскому персоналу.
«Вместе с тем по заключению врачебной комиссии отказ матери
от медицинского вмешательства угрожал жизни и здоровью несовершеннолетней», — говорится
в сообщении.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы признать незаконным
отказ матери от дачи согласия на медицинское вмешательство ради спасения жизни
ребенка. По решению районного суда Омска,
требования прокурора были удовлетворены. Девочку госпитализировали для
прохождения лечения.