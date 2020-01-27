Рост цен на гречку зафиксировали в Бурятии и на Алтае

Цена на гречневую крупу в России в 2019 году выросла в среднем на 45%. Максимальный рост зафиксирован в Пермском крае, в Бурятии и на Алтае, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».

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«Если в декабре 2018 года гречневая крупа в среднем по России стоила 47,9 рубля за один килограмм, то в декабре 2019 года — уже 69,7 рубля», — цитирует РИА Новости данные исследования.

Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае — на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае — на 82%. Но в некоторых регионах крупа подешевела: в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком и в Ненецком.

По мнению экспертов, рост цен на крупу в розничной сети связан с тем, что в 2017 и 2018 году в России был зафиксировано перепроизводство гречи, и в 2019 году производители сократили посевные площади.