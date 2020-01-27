Полицейским в России установили новые правила

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О полиции», которые вносят изменения в работу правоохранительных органов, направленные на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, сообщается на сайте парламента.



Так, после вступления закона в силу полицейские будут обязаны сообщить родственнику или близкому лицу пострадавшего об оказанной первой помощи и о том, в какую медицинскую организацию он был направлен при наличии сведений об этом в возможно короткий срок.

До внесения этих изменений в обязанности сотрудников полиции входило лишь оказание первой помощи пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии.



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При этом информировать родственников полицейские были не обязаны, в результате порой людям приходилось часами обзванивать больницы в поисках родного человека. Еще одно важное нововведение — это расширение круга лиц, которым задержанный может сообщить о факте своего задержания.

Сейчас право на звонок в присутствии сотрудников полиции распространяется лишь на близких родственников, например супругов или родителей, а после вступления изменений в силу можно будет позвонить также близким лицам — например, братьям или сестрам. Сделать такой звонок по закону можно не позднее трех часов с момента задержания.

Также поправки обязывают информировать хозяев также при проникновении на земельные участки и в нежилые помещения. Сейчас такая обязанность имеется только при проникновении в жилое помещение. Такое проникновение может осуществляться полицией для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений или для спасения жизни граждан.