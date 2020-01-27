Следователи проверят гибель младенца в реанимации на Алтае

Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru
Следователи Алтайского края проверят информацию о гибели в реанимации восьмимесячного младенца, сообщает СУ СК региона.
По данным ведомства, жительница Новоалтайска сообщила в СМИ, что ее восьмимесячного ребенка долго не принимали в больницу. В итоге малыш погиб в реанимации.
После появившихся сообщений следователи начали дополнительную проверку. Они проверят изложенные в СМИ факты. Также они собираются проверить действия медицинских работников на предмет надлежащего оказания медицинской помощи ребенку.