Броневик из «Полицейского с Рублевки» оценили в 5,5 млн руб.

Броневик, который снимался в сериале «Полицейский в Рублевки» и других телевизионных шоу, выставлен на продажу за 5,5 миллиона рублей в Москве, сообщил пресс-офис сервиса объявлений Avito.

Американский бронированный автомобиль Navistar International для перевозки особых грузов, по словам продавца, никогда не работал, а только снимался в кино. Машина была задействована в съемках сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Лучше, чем люди», шоу «Взвешенные люди».

«Один съемочный день этого автомобиля в кино/сериалах стоит около 100 тысяч рублей, приобретая мою машину, бонусом получаете готовый бизнес», — написал автор объявления.

Владелец утверждает, что пробег броневика составляет 15 тысяч километров, он может перевозить до 600 килограммов. Продавец оценивает авто в 5,5 миллиона рублей, однако готов рассмотреть обмен на недвижимость, швейцарские часы или строительную технику.