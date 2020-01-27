Сервис Mail.Ru перестал работать из-за сбоя

Почтовый сервис Mail.ru испытывает технические трудности, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов в Сети.

Пользователи в соцсетях сообщили о проблемах с почтовыми ящиками. Большинство не могут зайти в свою почту, после попытки авторизации приходит сообщение о неверном пароле, который нельзя было восстановить.



«Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают», — говорится в сообщении Mail.ru Group в Twitter.

Согласно данным Downdetector, больше всего жалоб на перебои и недоступность электронной почты поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Самары, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.