Туриста в Бурятии увезли в больницу с подозрением на коронавирус

Туриста, находящегося проездом в Бурятии, увезли в больнице с подозрением на коронавирус. До приезда в республику он посещал страны Азии, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчина заболел 21 января, а госпитализировали его ночью в субботу. Он находится в Республиканской инфекционной больнице. Анализы направлены в город Новосибирск. Результат станет известен в понедельник вечером.

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Минздрав республики сообщил, что в регионе есть 391 место для инфекционных больных, в том числе 186 — в инфекционной больнице, 205 мест — в районах республики. При необходимости будет развернуто 1,1 тысячи мест на базе соматических и инфекционных отделений.

Инфекционная больница обеспечила готовность к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекции. Подготовлены боксы. Медицинские работники обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты.