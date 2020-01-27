Мужчину застрелили в центре Новосибирска

Очевидцы в понедельник утром сообщили, что в Центральном районе Новосибирска застрелен мужчина. По факту убийства возбудили уголовное дело, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы областного МВД.

«В понедельник утром на территории Центрального района города Новосибирска было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции и Следственного комитета проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению. Личность (погибшего) установлена», — прокомментировали в ведомстве.

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По этому факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По неподтвержденным данным убитый — председатель ЖСК «Залесский» Олег Аричбасов.

В правоохранительных органах эту информацию не подтвердили, сославшись на требование закона о нераспространении персональных данных. Оперативный комментарий у сотрудников ЖСК Sibnet.ru получить не удалось. «Не могу ничего говорить», — сообщил представитель компании.