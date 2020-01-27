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Эпохе дорогой нефти предрекли конец

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Эпохе дорогой нефти пришел конец, заявил глава компании ВР Роберт Дадли в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. По мнению эксперта, спрос на сырье начнет постепенно сокращаться, нефть заменят другие источники энергии.

«Безусловно, нефть еще много десятилетий будет использоваться в нефтехимии. Но в производстве электроэнергии будет происходить постепенное замещение нефти газом и другими источниками энергии», — цитирует Дадли ТАСС.

По словам главы ВР, повторение циклов, когда цены за баррель нефти достигали 100 долларов, теперь маловероятно. Скорее всего, стоимость «черного золота» будет колебаться вокруг существующих цен.

В понедельник, 27 января, баррель нефти сорта Brent рекордно подешевел. Стоимость мартовского фьючерсного контракта на баррель Brent упала сразу на 2,2% из-за снижения спроса на авиатопливо.

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Экономика #Недра и ТЭК
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